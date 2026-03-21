З початку доби на Харківщині ЗСУ відбили сім атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 21.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора становить 43, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.

На Лиманському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій.

