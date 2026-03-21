На Харківщині правоохоронці допомогли водію на дорозі замінити колесо автівки

Поліцейські Харківщини допомогли водію усунути несправність автомобіля під час патрулювання.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

20 березня співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 під час несення служби надали допомогу громадянам, які опинилися у складній ситуації на дорозі.

Під час патрулювання правоохоронці помітили автомобіль, що зупинився на узбіччі через технічну несправність. З’ясувалося, що у транспортного засобу вийшло з ладу колесо, а водій не міг самостійно його замінити.

Поліцейські зупинилися та допомогли усунути несправність. Завдяки злагодженим діям правоохоронців колесо було швидко замінено, після чого водій з пасажирами зміг безпечно продовжити рух.

