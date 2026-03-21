Новим патріархом УПЦ КП став Архієпископ Сумський Никодим
Семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн.
Як повідомляє УНІАН, про це йдеться у відео, яке опублікував новий архієпископ, а також в спільній заяві архієреїв Української Православної Церкви.
Зазначається, що «акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату» було оголошено на «позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП», яке відбулося ввечері 20 березня і зранку 21 березня.
За словами архієпископа Никодима, у засіданні та голосуванні взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном. Водночас архієреї за кордоном брали участь у засіданні в онлайн-форматі.
Також архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл зачитав акт про обрання “нового предстоятеля УПЦ КП”.
«Присутні, які брали участь у голосуванні: митрополит Білгородський і Обоянський, екзарх Всеросійський Іоасаф; митрополит Фалештський, екзарх Молдови Філарет; архієпископ Білоцерківський Андрій; архієпископ Сумський Никодим; архієпископ Дніпровський Даниїл; єпископ Одеський Никон; єпископ Херсонський Михаїл; єпископ Валуйський Петро. Шляхом таємного голосування патріархом Київським та всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського та Охтирського Никодима (Кобзаря). Архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його погляду, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП», – сказав архієпископ Даниїл.
Тому у голосуванні за нового патріарха УПЦ КП взяли участь 8 архієреїв, один з яких відмовився брати участь, а двоє голосували онлайн.