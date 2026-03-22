Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 54

Під час евакуації поранених загинув військовий медик із Харківщини

Під час евакуації поранених загинув військовий медик із Харківщини

17 березня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув випускник Харківського медичного університету Єгор Яремко. Захисник служив у складі 109-ї окремої бригади територіальної оборони Донецької області.

Про це повідомили у Харківському національному медичному університеті.

Єгор Яремко народився 12 лютого 1997 року. Після завершення навчання у Харківському національному медичному університеті працював лікарем травматологом-ортопедом у КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради.

З лютого 2025 року він проходив військову службу у складі 109-ї окремої бригади територіальної оборони Донецької області.

17 березня 2026 року Єгор Яремко загинув під час виконання бойового завдання, евакуюючи поранених.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

