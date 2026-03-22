Під час евакуації поранених загинув військовий медик із Харківщини

17 березня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув випускник Харківського медичного університету Єгор Яремко. Захисник служив у складі 109-ї окремої бригади територіальної оборони Донецької області.

Про це повідомили у Харківському національному медичному університеті.

Єгор Яремко народився 12 лютого 1997 року. Після завершення навчання у Харківському національному медичному університеті працював лікарем травматологом-ортопедом у КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради.

З лютого 2025 року він проходив військову службу у складі 109-ї окремої бригади територіальної оборони Донецької області.

17 березня 2026 року Єгор Яремко загинув під час виконання бойового завдання, евакуюючи поранених.

