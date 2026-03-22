Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 57

12 населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів за добу

Протягом доби обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Дубівка Харківського району пошкоджено автомобіль, постраждав 31-річний чоловік.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Оскіл, гострої реакції на стрес зазнала 62-річна жінка.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі в селі Шипувате, а також електромережі у селі Братениця.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у селі Шестакове та залізничну інфраструктуру в селі Дачне.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Мирне Борівської громади постраждав 50-річний чоловік.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували один КАБ, один БпЛА «Герань-2», чотири БпЛА «Молнія», п’ять FPV-дронів та вісім БпЛА, тип яких встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 