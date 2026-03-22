12 населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів за добу

Протягом доби обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Дубівка Харківського району пошкоджено автомобіль, постраждав 31-річний чоловік.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Оскіл, гострої реакції на стрес зазнала 62-річна жінка.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі в селі Шипувате, а також електромережі у селі Братениця.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у селі Шестакове та залізничну інфраструктуру в селі Дачне.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Мирне Борівської громади постраждав 50-річний чоловік.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували один КАБ, один БпЛА «Герань-2», чотири БпЛА «Молнія», п’ять FPV-дронів та вісім БпЛА, тип яких встановлюється.

