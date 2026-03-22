На Харківщині окупанти здійснили 13 штурмів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 березня. Розпочалася 1488 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій Сил оборони, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів атакували в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

