Рф атакувала Україну 139 дронами: 127 БпЛА знешкоджено

У ніч на 22 березня, починаючи з 18:00 21 березня, рф атакувала Україну 139 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 127 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.

