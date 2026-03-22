Троє людей постраждали внаслідок ударів рф по Харківщині за добу

Упродовж доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах Харківської області. Війська рф використовували БпЛА та керовану авіацію. Постраждали троє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Авіабомбами окупанти завдали ударів по селу Оскіл Ізюмського району. Пошкоджено будинки. Травм та гострої реакції на стрес зазнала 62-річна мешканка одного з пошкоджених приватних будинків.

На території Борівської громади в селі Мирне постраждав місцевий житель. Він дістав тілесні ушкодження через детонацію залишків безпілотника на власному городі. Чоловіка госпіталізували.

У селі Шипувате Куп’янського району пошкоджено електромережі та приватні будинки.

Пошкоджені приватні будинки, господарські приміщення та паркан в Харківському районі. Також російський FPV-дрон влучив в цивільний автомобіль, який рухався дорогою неподалік селища Дубівка. Постраждав 30-річний водій. З вибуховими пораненнями та забійними ранами чоловіка доставили до медичного закладу.

У Чугуївському районі обстрілами пошкоджено приватні будинки.

Окупанти також скеровували безпілотники по населених пунктах Богодухівського району. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости