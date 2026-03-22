На Одеській залізниці під час евакуації поїзда загинула жінка

У ніч з 21 на 22 березня на Одещині під час евакуації пасажирів поїзда загинула провідниця. Також травми середньої тяжкості дістав один із пасажирів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Аварія сталася під час зупинки пасажирського поїзда для евакуації пасажирів через загрозу застосування дронів. У цей момент провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також прямував до евакуаційної зупинки.

Також один із пасажирів зазнав травм середньої тяжкості. Наразі за його станом стежать медики.

За фактом нещасного випадку триває розслідування. Обставини аварій встановлюються.

