Окупанти вдарили по території медзакладу в Харківській області

Сьогодні вранці, 22 березня, російські війська атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання БпЛА сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач.

Інформація про постраждалих не надходила.

До ліквідації наслідків атаки були залучені 15 рятувальників і чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, зокрема медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

