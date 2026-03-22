Повернулася з Німеччини працювати в Україні: що відомо про загиблу під час евакуації пасажирів провідницю

Стало відомо ім’я провідниці, яка загинула під час евакуації пасажирів на Одеській залізниці. Нею була 19-річна Ілона Вовк, яка лише розпочала роботу в «Укрзалізниці».

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Ілона Вовк загинула в ніч проти 22 березня під час евакуації пасажирів, коли її смертельно травмував зустрічний поїзд.

Дівчина нещодавно почала працювати провідницею та здійснювала свої перші повноцінні рейси. До цього вона брала активну участь у молодіжній залізничній спільноті компанії. Ілона пройшла стажування в Німеччині. Після завершення програми вона вирішила повернутися в Україну та працювати в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, сьогодні на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів поїзда загинула провідниця. Аварія сталася під час зупинки пасажирського поїзда через загрозу застосування дронів. У цей момент провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також прямував до евакуаційної зупинки. Також один із пасажирів зазнав травм середньої тяжкості.

«Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклалися на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади. Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії – саме прямувала на допомогу пасажирам», – написав Перцовський.

