У Харкові шукають власників врятованої з 12-метрової висоти кішки

Комунальники Харкова врятували кішку, яка дві доби не могла спуститися з дерева на Мереф’янському шосе. Операція тривала кілька годин і завершилася успішно – тепер шукають власників врятованої тварини.

Про це повідомили в КП «Центр поводження з тваринами».

21 березня працівники департаменту надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про кота, який застряг на тополі на висоті близько 12 метрів. Тварина перебувала там протягом двох днів і не могла самостійно спуститися.

Спочатку допомогти намагалися працівники КП «Міськсвітло», однак наявного обладнання виявилося недостатньо. Згодом до рятувальної операції долучили автовишку СКП «Харківзеленбуд», за допомогою якої кішку вдалося безпечно зняти. Загалом порятунок тривав близько чотирьох годин.

Того ж вечора тварину доставили до КП «Центр поводження з тваринами», де її оглянули ветеринари. Кішка – приблизно дворічна, у жовтому нашийнику, контактна та без фізичних ушкоджень. Наразі вона перебуває у стресовому та виснаженому стані, їй надають необхідний догляд і допомогу та розшукують власників.

