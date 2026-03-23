Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 61

Вночі окупанти обстріляли Чугуїв та Старий Салтів на Харківщині: постраждала жінка

Внаслідок нічних російських ударів по Чугуївщині постраждала жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 березня близько 00:45 у місті Чугуїв зафіксовано влучання БпЛА (попередньо «Герань-2»). Пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства.

Орієнтовно о 1:40 збройні формування рф завдали ударів по селищу Старий Салтів. Зафіксовано два влучання БпЛА (попередньо «Герань-2») поблизу житлових будинків. Пошкоджено домоволодіння, а також автомобіль. Внаслідок атаки виникла пожежа — горів гараж на площі близько 20 кв. м.

Жінка 1948 року народження звернулась за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 