Вночі окупанти обстріляли Чугуїв та Старий Салтів на Харківщині: постраждала жінка

Внаслідок нічних російських ударів по Чугуївщині постраждала жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 березня близько 00:45 у місті Чугуїв зафіксовано влучання БпЛА (попередньо «Герань-2»). Пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства.

Орієнтовно о 1:40 збройні формування рф завдали ударів по селищу Старий Салтів. Зафіксовано два влучання БпЛА (попередньо «Герань-2») поблизу житлових будинків. Пошкоджено домоволодіння, а також автомобіль. Внаслідок атаки виникла пожежа — горів гараж на площі близько 20 кв. м.

Жінка 1948 року народження звернулась за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

