За добу окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів Харківщини

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в селищі Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 77-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️10 КАБ;▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;▪️2 fpv-дрони;▪️8 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено гаражні та складські приміщення, електромережі, автомобіль (селище Великий Бурлук), готель (село Грушівка), автомобіль (село Михайлівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, електромережі (село Студенок);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, трактор (село Протопопівка);

▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (селище Близнюки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено 5 приватних будинків, гараж, автомобіль (селище Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 043 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.

