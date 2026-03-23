Скільки атак окупантів протягом доби відбили ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 8:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в сторону Шийківки, Діброви та в районі населених пунктів Середнє, Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ЗСУ зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки.

