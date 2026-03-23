Сили ППО знешкодили цієї ночі 234 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 234 повітряні цілі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 23 березня (з 18:00 22 березня) противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 234 ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

