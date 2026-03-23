На Запорізькому напрямку загинув солдат із Харківщини

Солдат Юрій Забара загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Внаслідок удару FPV-дрона він отримав травми, несумісні з життям.

Про це повідомила депутатка Безлюдівської селищної ради Ірини Чуб.

Юрій Забара народився 17 березня 1992 року, проживав у селищі Безлюдівка Харківського району.

3 березня 2026 року в районі населеного пункту Воздвижівка Пологівського району Запорізької області він виконував бойове завдання.

Захисник загинув унаслідок удару російського FPV-дрона.

У Юрія Забари залишилися дружина та дві маленькі доньки.

