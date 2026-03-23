Сів за кермо попри заборону: на Харківщині порушнику повідомили про підозру

Проігнорував судове рішення і знову сів за кермо: поліцейські Берестинщини повідомили правопорушнику про підозру.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Поліцейські офіцери громади Берестинського РВП виявили 18-річного чоловіка під час керування автомобілем та встановили, що він позбавлений права керування транспортними засобами, а також раніше притягувався до відповідальності за невиконання судового рішення.

Зʼясувалося, що рішенням суду правопорушника було визнано винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Йому призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Крім того, у грудні 2025 року чоловіка вже було засуджено за невиконання судового рішення. Попри це, він умисно проігнорував встановлені обмеження.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

