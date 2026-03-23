ЗСУ уразили нафтовий термінал і нафтопереробний завод в росії

Уражено нафтовий термінал «Транснефть – порт Приморськ» та НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим».

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації. Зокрема, уражено нафтовий термінал «Транснефть – порт Приморськ» (Приморськ, Ленінградська обл., рф). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через порт «Приморськ» щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти.

Також уражено нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» (Уфа, республіка Башкортостан, рф) – підтверджується пожежа на території підприємства.

Нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.

НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

