Сегодня 12:49
У Харкові медзаклади обладнують системами резервного живлення

Медичні заклади міста Харкова обладнують системами резервного живлення для безперебійної роботи.

Як повідомляє міськрада, про це сьогодні, 23 березня, в ефірі національного телемарафону розказав міський голова Ігор Терехов.

За його словами, йдеться про встановлення сонячних батарей, які забезпечують резервне живлення лікарень.

«Ми працюємо з міжнародними партнерами в рамках діяльності Асоціації прифронтових міст та громад. Від фондів отримуємо сонячні батареї та встановлюємо їх у наших лікарнях. Крім того, ми розширили можливість такої співпраці для інших прифронтових міст і громад, щоб вони теж отримували обладнання та встановлювали його там, де потрібно, в тому числі в лікарнях. І така робота продовжуватиметься й надалі», – наголосив мер.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 