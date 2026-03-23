У Харкові під час пожежі жінка вистрибнула з 13 поверху: постраждала померла на місці

Сьогодні, 23 березня, у Харкові під час пожежі в багатоповерховому будинку жінка вистрибнула з вікна і загинула. Пожежа сталася у 16-поверхівці на вулиці Нескорених.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Виклик про загоряння надійшов рятувальникам о 12:30. Вогонь охопив дві кімнати квартири на площі близько 40 квадратних метрів.

За попередніми даними, з вікна квартири на 13 поверсі вистрибнула 76-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Пожежу вдалося ліквідувати о 14:14. Причини та обставини загоряння встановлюються, на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

