Полював на документацію танка «Оплот»: у Харкові агента рф відправили на 14 років за ґрати

У Харкові до 14 років ув’язнення засудили агента російської воєнної розвідки. Він намагався отримати секретну документацію щодо розробки українського танка Т-84БМ «Оплот».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 14 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки ГРУ, якого СБУ затримала в лютому 2021 року в Харкові.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався отримати та передати росіянам таємну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ «Оплот». Техніка призначена для вогневого ураження всіх видів наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей. Щоб дістати засекречені матеріали з оборонного заводу, російська спецслужба завербувала безробітного жителя Харківщини.

До уваги окупантів він потрапив ще до початку повномасштабної війни під час поїздки в рф до родичів. В обмін на гроші від окупантів зрадник погодився втертись у довіру до працівника конструкторського бюро оборонного підприємства України, щоб здобути таємну документацію.

Утім, співробітники СБУ викрили російського агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Після оперативної комбінації зловмисника затримали «на гарячому» під час передачі імітаційних матеріалів.

При обшуку на місці події в агента вилучено смартфон із доказами його співпраці з російським гру. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

