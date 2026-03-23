Підпалила квартиру та стрибнула з вікна: подробиці пожежі у 16-поверхівці у Харкові

23 березня у Київському районі Харкова під час пожежі у багатоповерхівці загинула 76-річна жінка. За попередніми даними, пенсіонерка вчинила самогубство, а перед цим підпалила квартиру.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сьогодні близько 12:30 до служби 102 надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку по вулиці Нескорених.

Попередньо встановлено, що займання сталося в одній із квартир на тринадцятому поверсі будинку. Під час огляду прилеглої території правоохоронці виявили тіло 76-річної жінки, власниці помешкання.

За даними правоохоронців, жінка підпалила речі у квартирі, а потім вистрибнула з вікна. Також у кімнаті виявлено записку, яка може свідчити про намір жінки вчинити самогубство.

Медики констатували смерть громадянки на місці події. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

