На Харківщині росіяни десять разів штурмували позиції ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 23 березня. Триває 1489 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак на фронті становить 116.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмів позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

