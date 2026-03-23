Метрополітен Харкова працює за новим графіком: Терехов пояснив причину

У Харкові внесли зміни до графіків руху поїздів метрополітену. Їх адаптували до фактичного пасажиропотоку та для оптимізації використання електроенергії.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Введені зміни в графіках руху потягів метрополітену адаптовані до реального навантаження в різні години доби, що дозволяє ефективно використовувати ресурси та забезпечувати стабільну роботу транспорту.

Зміни було введено після ретельного аналізу пасажиропотоку.

«Зміни потрібні для того, щоб харківський метрополітен використовував якнайменше електроенергії. Це потрібно для балансу, щоб енергія використовувалася населенням для його потреб. Ми скоригували графіки роботи потягів, тож у час пік проблем немає. Фахівці аналізують пасажиропотік і в разі необхідності коригують інтервали, щоб не було незручностей для містян», – зазначив Терехов.

За його словами, необхідності збільшувати кількість одиниць наземного громадського транспорту зараз немає.

«Коли спостерігається великий потік пасажирів у метро, ми балансуємо наземним громадським транспортом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за новим графіком інтервали руху поїздів лініями метрополітену у будні дні становлять: з 5:30 до 9:30 – 10 хвилин, з 9:30 до 10:00 – перехідний період з 10 до 20 хвилин, з 10:00 до 22:00 – 20 хвилин. З 16:00 до 19:00 поїзди на лініях курсуватимуть частіше – інтервал руху зменшено з 20 до 10 хвилин.

