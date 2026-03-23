Сегодня 17:53
Удар російського БпЛА по Дергачах: внаслідок влучання в торгівельний об’єкт спалахнула пожежа

23 березня росіяни завдали удару безпілотником по об’єкту торгівельної інфраструктури у Дергачах, який нині не працює.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Вибух пролунав близько 17:00. На місці влучання виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.

Інформація про постраждалих не надходила.

Тип БпЛА, яким було завдано удару, наразі встановлюється.

