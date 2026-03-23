Окупанти поновили штурми на Харківщині: прикордонники назвали втрати рф за тиждень

Російські війська відновили активні штурмові дії на Південно-Слобожанському напрямку. Прикордонники бригади «Гарт» атаки відбили та підбили дані щодо втрат окупантів протягом тижня.

Про це повідомили в ДПСУ.

Після значних втрат і провалу наступальних дій у січні та лютому противник підтягнув резерви та минулого тижня поновив штурми у смузі оборони бригади «Гарт» на півночі Харківської області. Метою окупантів залишається прорив державного кордону.

Українські прикордонники продовжують придушувати ці спроби, часто ще на етапі висування штурмових груп на території противника. Розвідувально-ударні групи безпілотників виявляють цілі та завдають ударів.

За минулий тиждень ліквідовано 66 окупантів, ще 51 – поранено. Прориву противника не допущено.





Агентство Телевидения Новости