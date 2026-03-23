На Харківщині п’яний водій катався з чоловіком, який перебував у розшуку
У Харківській області під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль із порушенням ПДР, за кермом якого перебував нетверезий водій. У салоні також виявили чоловіка, який перебував у розшуку.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
21 березня під час патрулювання міста Зміїв Чугуївського району працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області зупинили автомобіль, водій якого порушував правила дорожнього руху.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що за кермом перебував 30-річний мешканець міста Златопіль із явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Відносно нього склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (керування без відповідних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Також у салоні автомобіля перебував 31-річний мешканець міста Златопіль, який перебуває в розшуку за ухилення від суду.
На підставі ч. 1 ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка затримано в порядку, передбаченому чинним законодавством.