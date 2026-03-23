У Харкові від грипу померла дворічна дитина

У Харкові зафіксували смерть дитини від грипу. Йдеться про дворічну дівчинку, яка мала супутні множинні патології внутрішніх органів і не була щеплена проти грипу та COVID-19.

Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб.

За даними фахівців, загалом ситуація із захворюваністю на Харківщині залишається контрольованою, хоча кількість хворих поступово зростає. З початку епідсезону захворіли понад 85 тисяч людей, майже половина з них – діти. Це на понад 10% більше, ніж торік.

За останній тиждень захворіли 3761 людина, з них майже половина – діти. Рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг, хоча у порівнянні з попереднім тижнем він зріс більш ніж на 6%.

Також фіксують випадки COVID-19, однак їх частка у загальній структурі захворюваності невисока – близько 2%, переважно хворіють дорослі.

До лікарень за тиждень потрапили 118 людей, серед них понад половина – діти. У Богодухівському районі зафіксовано перевищення епідпорогу, що відповідає середньому рівню захворюваності.

Агентство Телевидения Новости