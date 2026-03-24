Правоохоронці зафіксували наслідки воєнних злочинів рф

Минулої доби окупанти атакували місто Харків та населенні пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення військовослужбовці росії використовували безпілотники різних типів та керовану авіацію, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Посеред дня ворог поцілив по Немишлянському району Харкова. Через влучання дрона пошкоджене дорожнє покриття. Також влучання відбулося в Основʼянському районі.

Внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік в селищі Слатине Дергачівської громади. Двоє місцевих мешканців 43 років отримали гостру стресову реакцію. Зазнав ураження електропотяг. Також у Харківському районі пошкоджено непрацююче кафе, приватні будинки, автомобілі, гараж, господарчу споруду.

Продовжують бити війська ворожої армії по Богодухівському району. Зазнала гострої реакції на стрес 30-річна жителька села Рясне Золочівської громади. Пошкоджено приватні домоволодіння та автомобіль в селище Золочів.

У селі Плоске Куп’янського району росіяни поцілили по автомобілю екстреної медичної допомоги.

Під щільним ворожим вогнем перебував Ізюмський район. У селі Липчанівка пошкоджені будинок та господарські споруди. В селі Щасливе внаслідок влучання БпЛА уражені господарські споруди. Частково пошкоджено гараж та автомобіль в місті Ізюм.

Ворог завдав удар керованою авіацією по селу Оскіл. Внаслідок влучання пошкоджені приватні домоволодіння.

Через удари загарбників в селі Хотімля Чугуївського району пошкоджено дах будинку.

В селі Кицівка внаслідок влучання FPV-дрону уражено приміщення літньої кухні. Пошкоджені електромережі в селі Кирилівка. В результаті обстрілу отримала гостру реакцію на стрес 51-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости