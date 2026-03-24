Чотири золоті та одну бронзову нагороду виборола українська гімнастка на Гран-прі в Іспанії

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола п’ять нагород на другому етапі Гран-прі сезону з художньої гімнастики в іспанській Марбельї.

Федерація гімнастики України.

До «золота» у багатоборстві Таїсія додала ще три медалі найвищої проби та одну «бронзу» в окремих вправах.

У фіналі вправ з м’ячем Онофрійчук набрала 29.100 бала, посівши перше місце. 17-річна українка випередила італійку Тару Драгаш (28.600) та Тахміну Ікромову з Узбекистану (27.850).

Ще одне «золото» Таїсія здобула у вправах з обручем, де набрала 30.400 балів, отримавши найбільший показник за складність свого виступу (13.900).

У вправах зі стрічкою Онофрійчук посіла перше місце, показавши результат 29.850 бала. Українка випередила «нейтральну» Марію Борісову на 1.050 балів.

У фіналі з булавами Таїсія піднялася на третю сходинку п’єдесталу, з результатом 29.200 бала. У цій вправі «золото» здобула Тахміна Ікромова (30.400), а «срібло» – Софія Рафаелі

Результати Онофрійчук на Гран-прі в Марбельї:

«золото» в багатоборстві (115.500),«золото» у вправах з обручем (30.400)«золото» у вправах з м’ячем (29.100)«золото» у вправах зі стрічкою (29.850)«бронза» у вправах з булавами (29.200).

Агентство Телевидения Новости