Укрзалізниця на маршруті Харків-Слатине впроваджує комбіновані перевезення

Через безпекову ситуацію на Харківщині на окремих ділянках тимчасово буде застосовано комбіновані перевезення (приміський поїзд + автобус), щоб зберігати звʼязок із прифронтовими громадами.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Приміські поїзди Харків — Слатине курсуватимуть до міста Дергачі. Далі пасажирів пересаджуватимуть на автобуси, які надасть місцева влада. У зворотному напрямку трансфер буде забезпечено за аналогічним принципом. Автобуси синхронізовані з графіком руху приміських поїздів», – йдеться у повідомленні.

Пасажирів наполегливо просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, дотримуватися безпекових правил та чітко виконувати вказівки залізничників у поїздах і на вокзалах.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

