У власність громади повернули землю біля Журавлівського гідропарку у Харкові

У Харкові прокуратура через суд повернула громаді землю вартістю понад 66 млн грн з незаконної оренди.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Нібито під будівлею відведена земля в оренду, а насправді на місці лише бетонні блоки — прокурори у судовому порядку зобов’язали підприємство повернути місту землю біля Журавлівського гідропарку.

Встановлено, що у листопаді 2024 року Харківська міська рада передала товариству з обмеженою відповідальністю в оренду ділянку із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури.

Йдеться про землю комунальної власності, розташовану на провулку Шевченківському у Харкові. Її площа складає майже 2 га, а вартість перевищує 66 млн гривень.

Проте передача в оренду відбулася з порушенням вимог законодавства: без проведення земельних торгів — під приводом того, що на ділянці нібито знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря. Площа цієї нерухомості — 53 кв. м, що у 275 разів менше площі самої землі.

У 2017 році у Держреєстрі речових прав на цю споруду зареєстровано право власності на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ» від 2002 року.

Однак насправді будь-які будівлі на ділянці відсутні. Так, відповідно до супутникових знімків, об’єкт на цій землі з’явився лише у 2020 році. Під час огляду встановлено, що фактично він являє собою складені один на один бетонні блоки у формі прямокутника.

Крім того, згідно з інформацією бюро технічної інвентаризації, реєстраційне посвідчення на вказану «споруду» у 2002 році не видавалося, а номер посвідчення належить іншому об’єкту за іншою адресою. Це свідчить про самочинне будівництво.

Внаслідок цих порушень прокурори Харківської обласної прокуратури звернулися до суду з позовною заявою в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовні вимоги: договір оренди визнано недійсним, а відповідача зобов’язано повернути земельну ділянку Харківській міській територіальній громаді з одночасним приведенням її у придатний для подальшого використання стан.

