Шість областей знеструмлено через масовану атаку на енергетику України

У ніч проти 24 березня росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України.

Про че повідомляє Міненерго.

«Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок чого частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання», – йдеться у повідомленні.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів», – запевняють у Міненерго.

В енергетичному відомстві також нагадали, що з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Крім цього, до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.

У Міненерго закликали українців ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері.

