У Харкові вшанували пам’ять загиблого захисника України

У Немишлянському районі вшанували пам’ять полеглого захисника України Владислава Панова.

Про це повідомляє міськрада.

На його честь у Харківському ліцеї №175 відкрили меморіальну дошку та встановили пам’ятну стелу на Алеї Слави в Кулиничах.

У заході взяли участь голова Адміністрації Немишлянського району Тетяна Мироненко, рідні та близькі героя, побратими, учні, педагоги та жителі мікрорайону.

Владислав Панов служив у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України та загинув 31 жовтня 2025 року на Куп’янському напрямку.

Агентство Телевидения Новости