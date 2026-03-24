У середу у двох районах Харкова тимчасово відключать газ

Через роботи на газових мережах у Київському та Основ’янському районах Харкова буде частково відключене газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

25 березня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання у двох районах міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

ОСНОВ’ЯНСЬКИЙ Р-Н вул.Велика Жихорська буд. 227, 229, 231-А, 233, 235 вул.Озерна буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-Б, 8, 9/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21

КИЇВСЬКИЙ Р-Н в’їзд.Журавлівський 3-й – Всі будинки вул.Шевченка буд. 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 97-А, 99, 103, 105 в’їзд.Журавлівський 2-й буд. 3

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – наголошують у компанії.

Агентство Телевидения Новости