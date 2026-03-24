Загиблий в електропотягу на Харківщині відмовився евакуюватися до укриття
Сьогодні вранці ворог знову атакував залізницю на Харківщині: загинув чоловік.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«Ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине — Харків.Одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до розгорнутого на ст. Слатине модульного укриття, що врятувало життя», – йдеться у повідомленні.
Через обстріл одна людина загинула. За попередньою інформацією (вона перевіряється слідчими), загиблий відмовився евакуюватися до укриття.
«Вкотре звертаємося до всіх пасажирів: будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки та чітко виконуйте вказівки залізничників», – наголошують у компанії.