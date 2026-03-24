На Харківщині чоловік отримав підозру за зберігання боєприпасу

Слідчі Чугуївщини повідомили про підозру чоловіку у незаконному зберіганні боєприпасу.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Наприкінці лютого на одній з вулиць міста Чугуїв поліцейські зупинили чоловіка. Під час огляду у 38-річного місцевого жителя в кишені куртки виявили корпус гранати РГН та запал до неї.

Вилучені предмети правоохоронці направили на експертне дослідження. Згідно з висновком експерта, вилучене належить до категорії бойових припасів.

Наразі слідчі Чугуївського РУП повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

