БпЛА окупантів пошкодив будівлю зерноскладу на Харківщині

Через ранковий удар БпЛА по Печенізькій громаді пошкоджено будівлю зерноскладу та техніку.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

«Сьогодні, 24 березня, близько 10 години ранку внаслідок влучання БпЛА (попередньо Герань-2) пошкоджено будівлю зерноскладу та сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств громади», – написав Гусаров у Телеграм.

Інформація про постраждалих не надходила.

