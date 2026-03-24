Від майстерні до передової: як британські ковалі у Харкові допомагають військовим

Десять років тому Родрі навчався на коваля – потім цим не займався. Знову взявся за молот, щоб допомогти українській армії. Британські ковалі виготовляли такі скоби вдома і відправляли до України. Потреба у них величезна та постійна – для будівництва окопів та бліндажів. Коли приїхав до Харкова, працював сам, згодом запросив друзів допомогти. Ця група британських ковалІв-волонтерів відправила до українського війська близько десяти тисяч якісних кріплень.

Родрі, волонтер

Ми відправляли такі вироби приблизно в 11 бригад. Деяких я знав до війни, тепер вони працюють через волонтерські групи. Хтось сам зв’язується зі мною, або я з ними. Є багато різних способів, як я спілкуюсь з хлопцями.

Вперше Родрі приїхав до Харкова два роки тому, працював у благодійній організації. Його дідусь був українцем і Родрі досі має рідних, які живуть на Заході України. Тому своє прагнення допомогти вважає природним та логічним.

Родрі, волонтер

Я хотів бути на правильному боці. От і все. У мене багато друзів, ще з часів до війни, які вступили до лав військових, і тепер їм потрібна допомога. Тому я прийшов їм допомогти. Всі, кого я знаю, це просто звичайні люди, звичайні хлопці. Але тепер вони роблять такі речі, які є неможливими і я поважаю їх за це.

Разом із Родрі у майстерні нині працюють ще троє ковалІв-волонтерів. Впевнено вправляється з розпеченою арматурою колишня вчителька Бренда. Кілька днів на тиждень волонтерка допомагає на волонтерській кухні, потім тут, у майстерні. Новій справі навчилася швидко. Бренду надихає сміливість українських військових.

Бренда, волонтерка

Я виконую дуже легку роботу. Я просто виймаю речі з печі. Я кладу їх у машину, щоб зігнути. Обдаю їх водою, яка охолоджує. Це приємно і насправді потужно. Коли ти бачиш когось, хто наполегливо бореться, і ти робиш його життя трохи кращим завдяки тому, що ми тут робимо.

А цю троянду коваль Родрі зробив у вільний від роботи час – з уламків російського «шахеда», який збили українські військові.

Родрі, волонтер

Я не знаю, просто я хочу перетворити щось погане на щось хороше.

За словами британців, вони разом із харків’янами чують вибухи російських ракет, авіабомб та «шахедів». Проте бажання допомогти та бути корисним сильніше за страх.





