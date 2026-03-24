Російський дрон вдарив по Дергачах: постраждала жінка

24 березня російські війська завдали удару безпілотником по місту Дергачі Харківського району. Внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 11:45 російські війська завдали удару безпілотником по місту Дергачі. За попередньою інформацією, для удару окупанти застосували БпЛА «Герань-2».

Внаслідок атаки поранення дістала 82-річна жінка. Вона зазнала поранень уламками скла, вибитого вибуховою хвилею. Постраждалій надається медична допомога.

У результаті удару пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки та господарчу споруду.

На місці події працюють фахівці екстрених служб.

