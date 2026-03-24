СБУ ліквідувала кілера та зірвала підготовку росіянами серії замовних убивств в Україні

СБУ зірвала спробу російських спецслужб організувати серію замовних убивств в Україні. Під час спецоперації ліквідовано кілера та затримано понад десятьох учасників агентурно-бойової групи.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах нашої держави. Серед них – радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту).

Ним виявився завербований гру рф судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі. Далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатор, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей».

За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі гру рф і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію.

Встановлено, що він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв. У разі «невдалого» підриву кілер отримав вказівку від куратора з рф розстрілювати потерпілих впритул.

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби.

Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

