Фіктивне працевлаштування за 9500 доларів: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації

На Харківщині чоловік 46-річний чоловік розробив схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних на об’єкті критичної інфраструктури для незаконного оформлення відстрочки від призову.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Так, у лютому 2026 року він познайомився з 31-річним майстром станції технічного обслуговування у Харкові та запропонував «вирішити питання» з отриманням бронювання.

Для цього ділок обіцяв працевлаштувати чоловіка на підприємство житлово-комунальної сфери або оборонно-промислового комплексу, де той рахувався б лише на папері, без фактичного виходу на роботу та виконання будь-яких трудових обов’язків.

Надалі, під час телефонних розмов він повторно наполягав на наданні своєї «послуги», вартість якої оцінив у 9500 доларів. За цю суму гарантував не лише роботу на об’єкті стратегічного значення, а й свій вплив на посадовців ТЦК та СП для прийняття позитивного рішення щодо проходження ВЛК та оформлення відстрочки.

Щоб психологічно «натиснути» на «клієнта» та прискорити оплату, ділок створив штучні умови, заявляючи, що нібито вже вніс частину власних коштів як завдаток «потрібним людям».

19 березня правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України після отримання обумовленої суми коштів.

Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові прокурори заблокували схему керівництва приватного освітнього підприємства з фіктивного працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від призову.

