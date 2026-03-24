Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:12
Просмотров: 51

У Куп’янську під час обстрілу загинув 37-річний поліцейський з Харківщини

У Куп’янську під час обстрілу загинув 37-річний поліцейський з Харківщини

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Юрій Тарасенко. Він потрапив під масований обстріл російських військ у Куп’янську.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

14 березня у Куп’янську під час переміщення особового складу полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області між бойовими позиціями російські війська здійснили масований обстріл із застосуванням FPV-дронів та артилерії.

Унаслідок атаки було втрачено зв’язок із поліцейським взводу № 2 роти № 1 батальйону № 2 Юрієм Тарасенком. Згодом стало відомо, що він загинув. 23 березня тіло правоохоронця евакуювали.

Юрій Тарасенко з грудня 2010 року проходив службу в правоохоронних органах, йому було 37 років. У загиблого залишилися дружина, семирічна донька та батьки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 