У Куп’янську під час обстрілу загинув 37-річний поліцейський з Харківщини

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Юрій Тарасенко. Він потрапив під масований обстріл російських військ у Куп’янську.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

14 березня у Куп’янську під час переміщення особового складу полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області між бойовими позиціями російські війська здійснили масований обстріл із застосуванням FPV-дронів та артилерії.

Унаслідок атаки було втрачено зв’язок із поліцейським взводу № 2 роти № 1 батальйону № 2 Юрієм Тарасенком. Згодом стало відомо, що він загинув. 23 березня тіло правоохоронця евакуювали.

Юрій Тарасенко з грудня 2010 року проходив службу в правоохоронних органах, йому було 37 років. У загиблого залишилися дружина, семирічна донька та батьки.

Агентство Телевидения Новости