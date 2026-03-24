У Золочівській громаді після атак БпЛА знищено житло, пошкоджено будівлі

23 та 24 березня російські війська атакували населені пункти Золочівської громади дронами різних типів. Унаслідок ударів зруйновано будинки та пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Сьогодні о 12:15 окупанти атакували село Одноробівка п’ятьма БпЛА «Молнія». Більшість ударів припала на приміщення лабораторії навчального центру, що не працює. Будівля загорілася та зазнала значних пошкоджень. Постраждалих немає.

Також 23 березня, близько 17:00, росіяни завдали масованих ударів безпілотниками «Герань-2» та FPV-дронами по селу Макарове Золочівської громади. Внаслідок атаки знищено два приватні будинки, ще три зазнали пошкоджень.

У селі відсутні електро- та газопостачання, частково відсутній зв’язок. У населеному пункті перебувають 50 дорослих і одна дитина. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости