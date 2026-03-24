Ворог атакує захід України. Вибухи лунають у Львові, Тернополі та Івано-Франківську.

У Львові, за повідомленням міського голови Андрія Садового, три прильоти, два з яких — у житлові будинки, зокрема, на Сихові. Третя локація — на початку вулиці Бандери.

За повідомленням начальника Львівської ОВА Максима Козицького, пошкоджений об’єкт спадщини ЮНЕСКО.

Попередньо постраждали семеро людей, одна людина у важкому стані.

Про роботу ППО повідомляють міські голови Тернополя Сергій Надал та Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Місцеві пабліки пишуть про влучання в адмінбудівлю у Тернополі.

У Дніпрі вже 13 постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ, троє з них — діти.

Збільшилась кількість постраждалих і в Полтаві — 2 людини загинули і 12 поранені, а також у Запоріжжі — є загиблий і 12 поранених.

Вдень росіяни випустили 9 авіабомб по Дружківці на Донеччині — загинула жінка, поранений чоловік. Дроном влучили по місту Дергачі на Харківщині — постраждала жінка.

Крім того, у центрі Львова внаслідок російської атаки, попередньо, постраждав об’єкт спадщини ЮНЕСКО і житлові будинки. Щонайменше двоє людей важко поранені.

UPD. О 17:12 у Львівській ОВА повідомили про 7 постраждалих, одна людина — у важкому стані.

Сегодня россияне убили людей в Запорожье, Полтаве, атаковали электричку и убили в ней пассажира под Харьковом, ударили по Днепру.

Прямо сейчас мы видим как Россия атакует мирные объекты в западных регионах Украины. Днём. Бьёт по историческому центру Львова (привет ЮНЕСКО), по Тернополю, Ивано-Франковску. Прилетело в Винницу.

Гражданский транспорт и жилые многоэтажки - главные цели России в данный момент.

Это классическая акция устрашения в отместку за успешные удары по военным и углеводородным объектам в глубине России. А также способ прикрыть откровенно неудачный старт весенней активизации на фронте, обернувшийся большими потерями при микроскопических продвижениях.

После Газы и Ирана фокусировать внимание на таких российских преступлениях значительно сложнее. Однако необходимо: чтобы ни у кого из европейских «прагматиков», желающих тихонько «восстановить отношения» с РФ, не было иллюзий - вы пытаетесь договориться не за счёт Украины, а за счёт себя. Просто когда это поймёте, будет совсем поздно.

Ну, а россияне своё получат. Они и сами в этом уже уверены.

Источник: https://t.me/znua_live/243023, https://t.me/kopytkoav/1815

