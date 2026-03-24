Львів під атакою російських БпЛА: є влучання у житлові будинки у центрі міста та у спальному районі

24 березня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Зафіксовано влучання у центральній частині міста та у багатоповерхівку у Сихівському районі. Щонайменше двоє людей важко поранені.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, у центрі Львова російський БпЛА влучив у житлову будівлю, що є спадщиною ЮНЕСКО. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей зазнали важких поранень.

За даними мера Львова Андрія Садового, ще одне влучання російського дрона зафіксовано в житловий будинок у Сихівському районі, на проспекті Червоної Калини. Також на вулиці Бандери впали уламки безпілотника.

«Унаслідок атаки безпілотників у Львові є загоряння житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади», – написав Козицький.

Попередньо, постраждали семеро людей. Одна людина перебуває у важкому стані.

