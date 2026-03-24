Сегодня 17:41
На Харківщині росіяни здійснили три штурми, один бій триває
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 березня. Триває 1490 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість російських атак на фронті становить 49.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ в бік Новоосинового.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.