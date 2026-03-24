У Харківському районі зафіксували нові влучання дронів

Протягом кількох годин російські безпілотники атакували Дергачівську громаду Харківської області. Унаслідок ударів пошкоджено будівлю та сталася пожежа, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

О 14:30 російський безпілотник «Молнія» влучив в одну з адміністративних будівель у Дергачах. Унаслідок удару пошкоджено дах і стіну.

Близько 15:10 російський БпЛА невстановленого типу впав на відкритій території у селі Безруки, що спричинило загоряння сухої рослинності.

В обох випадках обійшлося без постраждалих. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу у Безруках.

