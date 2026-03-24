Сьогодні 18:38
З прифронтового села на Харківщині евакуювали двох дорослих та дитину

З прифронтового села на Харківщині евакуювали двох дорослих та дитину

24 березня з села Світличне Харківської області у межах заходів з обов’язкової евакуації населення вивезли трьох людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сьогодні рятувальники здійснили черговий виїзд до села Світличне Золочівської громади, населені пункти якої регулярно зазнають обстрілів.

Спеціальним транспортом з небезпечної території евакуювати двох дорослих та дитину.

Людей доправили до проміжного евакуаційного пункту в Харкові, де їм надається необхідна допомога.

У ДСНС закликають жителів прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією, адже перебування в зоні активних бойових дій становить загрозу життю. На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» Координаційного гуманітарного центру – 203.


